REFORÇO

Treze contrata zagueiro que estava no Itumbiara-GO

Com os campeonatos estaduais em fase de afunilamento, as transferências de jogadores começam a se intensificar. E nesta segunda-feira (13) o Treze foi mais uma equipe do futebol paraibano a anunciar reforço.

Trata-se do zagueiro Rafael Araújo, de 32 anos, que estava no Itumbiara-GO.

O atleta chega com respaldo do técnico Celso Teixeira, com quem trabalhou no futebol do Piauí.

Foto: Bruno Rafael / Paraibaonline

Rafael, que mede 181cm de altura e pesa 78kg, acumula passagens por Comercial-PI, Flamengo-PI, River-PI, CSA e Santa Cruz-RN.

O defensor desembarcou em Campina Grande nesta segunda, realizou exames médicos, assinou contrato e já se apresentou com a camisa do Galo.

O Treze segue preparação na manhã desta terça-feira, e após o almoço segue para o Sertão, onde encara o Sousa, às 20h30 da quarta, no Marizão, pela 13ª rodada do Paraibano.