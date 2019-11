Treze contrata atacante que foi “carrasco” alvinegro na Série C

Depois de uma pausa no anúncio de jogadores, faltando cinco dias para a apresentação do elenco em um evento que será realizado no estádio Presidente Vargas, o Treze acertou sua 13ª contratação para a temporada de 2020, quando irá disputar o Campeonato Paraibano e a Série C do Brasileiro.

Autor de quatro gols na terceira divisão deste ano, dois deles justamente contra o Galo, quando vestia a camisa do Ferroviário-CE, o atacante Jeferson Caxito chega para reforçar o setor ofensivo alvinegro.

Aos 28 anos, o novo reforço, que se junta a Diego Ceará como opção no ataque para o treinador Celso Teixeira, tem no currículo passagens por Joinville-SC, América-PE, Confiança-SE, Penapolense,SP, Afogados de Ingazeira-PE, Serra Talhada-PE, Porto-PE e Tiradentes-CE.

O Galo da Borborema estreia no Paraibano no dia 20 de janeiro, diante do CSP, em Campina Grande.

Sem contar com o goleiro Mauro Iguatu, que foi anunciado e depois desmentiu o acerto, e Marcelinho Paraíba, que fechou com a Perilima, ambos reclamando do tratamento recebido pela diretoria trezeana, confira o elenco do alvinegro montado para 2020 até o momento.

Goleiro: Careca;

Laterais: Gilmar, Thalles (E);

Zagueiros: William Goiano, Breno Calixto, Nilson Junior, Eduardo Elias Ítalo;

Meio-campistas: Dedé, Robson;

Atacantes: Diego Ceará e Jeferson Caxito.

Técnico: Celso Teixeira