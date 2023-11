Treze confirma a sua 21ª contratação para a temporada 2024

O Treze confirmou no início da noite desta terça-feira o volante Matheus Chaves, de 25 anos, como reforço do time para a temporada que vem. O atleta, que estava defendendo as cores do Anapolina-GO, é a 21ª contratação do time para 2024.

Antes dele, o clube havia anunciado o zagueiro Pedrão, de 23 anos, com passagens por equipes como Sport-PE, Confiança-SE, Sergipe-SE, Caruaru City-PE, entre outros.

A expectativa, de acordo com a diretoria alvinegra, é que o elenco trezeano conte com cerca de 29 jogadores, ou seja, o Galo da Borborema está na reta final da formação do seu time.

Em entrevista ao portal ge, o gerente de futebol Josimar Barbosa, o Joba, afirmou que o elenco do Treze para a temporada 2024 terá cerca de 29 nomes.

A expectativa, inclusive, é que todos os atletas que irão compor o plantel trezeano sejam revelados em breve.

Em 2024, o clube do bairro do São José disputará, além do Campeonato Paraibano, as copas do Brasil e do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro,

Confira o atual elenco:

Goleiros: Igor Rayan e Andrade

Laterais-direitos: Guilherme Lucena e Bruno Ferreira

Laterais-esquerdos: Saimon e Higor

Zagueiros: Paulo Júnior, Rafael Castro, Luiz Fernando e Pedrão

Volantes: Roberto, Edmundo, Pedro Júnior, Gabriel, Juninho e Matheus Chaves

Meias: Rickelme

Atacantes: Vitão, Lucas Mineiro, Adailson e Jonatha

Técnico: William De Mattia

* Com informações do Gepb