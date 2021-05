Treze busca classificação antecipada contra a Perilima no Amigão

Derrotado na rodada passada, o Treze tem uma grande oportunidade para se recuperar no Paraibano, na partida desta terça-feira contra a Perilima, às 16h, no Estádio Amigão. Mais do que isso: selar sua classificação antecipada para as quartas de final da competição.

Par buscar o objetivo, o Galo só precisa vencer a Águia, já que o Nacional de Patos, clube que se encontra fora da zona de classificação, não o alcançaria mais em número de pontos.

Já o adversário não está bem na tabela. Com duas derrotas seguidas, de virada, a Perilima ocupa a lanterna com apenas dois pontos e precisa reagir, para escapar do rebaixamento, já que pelo regulamento apenas o último colocado cai.

No Treze, Marcelinho tem três importantes desfalques: O volante Darlan, vetado pelo DM, o atacante Birungueta e o meia Emerson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Sousa.

Em compensação o técnico alvinegro terá de volta do zagueiro Rômulo, o atacante Jairinho e o meia Vitor, que foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição.

Pelo lado da Águia, a derrota para o Atlético de Cajazeiras por 4 a 1, no último sábado, o treinador Dinho Silva espera que o time volte a vencer para seguir vivo no torneio.

Para o confronto desta tarde, Dinho também conta com desfalques: O meia-armador Renatinho e o atacante Peixeiro, cumprem suspensão automática. A novidade é a volta do zagueiro Jordan.

Ficha Técnica

Treze

Jeferson, Ferrugem, Marlon, Rômulo e Bruce; João Ananias, Romeu e Vítor; Sonny Anderson, Iago Martins e João Leonardo. Técnico – Marcelinho Paraíba

Perilima

Isaías; Denis, José Werison, Jordan e Dudu Paraíba; Ezequias, Igor Chrystian e Bruno Corrêa; Stronda, Fábio Lima e Johan. Técnico – Dinho Silva

Árbitro – Tiago Ramos de Oliveira

Assistentes – Ruan Neres Souza de Queirós e Schumacher Marques Gomes