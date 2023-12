Treze apresenta novo elenco e anuncia retorno de atacante

Na noite da última segunda-feira (4) o Treze apresentou oficialmente seu elenco que disputará as quatro competições da temporada 2024. Os novos uniformes também foram vistos pelo torcedor pela primeira vez no evento.

Entre os 27 jogadores anunciados, uma novidade: o atacante Xandy, um dos destaques do time no título do Campeonato Paraibano de 2023.

A pré-temporada do Galo começou na última sexta-feira (1), mas só no evento desta segunda-feira (4) os torcedores que estiveram presentes puderam ter um primeiro contato com o grupo.

Foram 27 jogadores apresentados, sendo seis remanescentes, seis garotos que subiram da base e 15 novas contratações. A surpresa da noite foi o anúncio do retorno do atacante Xandy, campeão estadual este ano pelo clube. O atleta retornou por empréstimo, pois pertence à Portuguesa.

A diretoria do Treze revelou que ainda deve anunciar mais três nomes para fechar o elenco neste início de temporada, sendo um meia e dois atacantes.

De volta ao Alvinegro após ter conquistado o título da Série D pelo Ferroviário, o goleiro Igor Rayan falou sobre o novo ciclo.

“Estou muito feliz de ter voltado a vestir essa camisa, de defender esse grande clube. Conseguimos o título, fiz uma boa campanha junto dos meus companheiros, mas a gente sabe que já passou, agora são outros objetivos. Vamos lutar para conseguir esse bicampeonato estadual, e também tem as outras competições, que são de grande importância”, disse o goleiro.

Confira o atual elenco do Galo

Goleiros: Igor Rayan, Andrade e Nayan;

Laterais: Guilherme Lucena, Bruno Ferreira, Saimon, Higor e Rubens Carvalho;

Zagueiros: Pablo Júnior, Rafael Castro, Luiz Fernando, Pedrão, Jan Pieter;

Meio-campistas: Roberto, Gabriel, Pedro Júnior, Juninho, Edmundo, Rickelme, Matheus Chaves, Léo Cereja;

Atacantes: Lucas Mineiro, Vitão, Jonatha, Adaílson, Will Viana; Xandy;

Técnico: William de Mattia

* Gepb