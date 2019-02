Treze apresenta lateral direito e anuncia três desligamentos

O Treze segue em reformulação após a derrota no Clássico dos Maiorais.

Depois de afastar Gil Baiano da Gerência de Futebol e anunciar as contratações do lateral direito Matheus Rubens e do atacante Vanger, a diretoria alvinegra confirmou três desligamentos nesta quinta-feira (14).

Os laterais Patric Calmon (esquerdo) e Diego Superti (direito), além do atacante Bravo, acertaram suas rescisões contratuais “de maneira amigável”, segundo a assessoria de imprensa do Galo, e não fazem mais parte do elenco comandado por Marcinho Guerreiro.

Coube ao novo gerente de futebol do Treze, Kleber Romero, que também acumula o cargo de auxiliar técnico fixo do clube, anunciar as dispensas.

Na ocasião, o lateral Matheus foi apresentado à imprensa e integrado ao elenco.

Tanto ele como Vanger já estão regularizados e inscritos no Paraibano 2019.

O Alvinegro do bairro de São José se prepara para encarar o Esporte, em Patos, no próximo domingo (17), às 17h, pela sexta rodada do estadual.