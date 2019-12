Treze apresenta elenco para 2020 e inicia pré-temporada

Em uma tarde de festa no estádio Presidente Vargas, neste domingo (1º de dezembro), a diretoria do Treze apresentou oficialmente o elenco alvinegro que vai disputar o Campeonato Paraibano e a Série C do Brasileiro em 2020.

Ao todo, 18 jogadores foram apresentados. O plantel, que será comandado por Celso Teixeira, ainda não está completo, mas a tendência é que não tenha um grande número de jogadores, uma vez que estratégia da direção galista é de manter um elenco “enxuto”.

– Acredito que ainda falta uma ou duas peças para fechar tudo. Esse ano a gente quer um elenco mais enxuto, entre 25 e 27 atletas, porque nós tivemos muitos problemas até para dar treinamentos – declarou Ivandro Neto, diretor de futebol do Treze.

Os destaques do Galo para o ano que vem são o zagueiro Breno Calixto, que foi peça fundamental para a manutenção do clube na Série C neste ano, além da aquisição do meia Moisés, destaque do Vila Nova há algumas temporadas.

Seis jogadores que vão fazer parte do elenco alvinegro em 2020, além dos 18 apresentados ontem, não puderam estar presentes no evento por conta de problemas pessoais.

Foram os casos de Juliano, Paulo Wanzeler, Willian Goiano, Robert, Dedé e Moisés.

Celso Teixeira já começa os trabalhos nesta segunda-feira (02).

O Campeonato Paraibano começa no dia 19 de janeiro e o Treze está no Grupo A, ao lado de Botafogo-PB, Atlético de Cajazeiras, Perilima e Sport-PB.

Conforme o regulamento do estadual, porém ,o Galo vai enfrentar os times do Grupo B durante a fase de grupos.

A outra chave é formada por Campinense, Sousa, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Crystal.

A estreia do Treze está marcada para o dia 20 de janeiro, contra o CSP, às 20h15, em Campina Grande.

Veja a lista de jogadores trezeanos confirmados para 2020.

Goleiros: Jeferson, Juliano e Paulo

Zagueiros: Ítalo, William Goiano, Nilson Junior, Eduardo Elias e Breno Calixto

Laterais: Gilmar, Tales e Gustavo

Meio-campistas: Robson, Anderson, Robert, Guilherme, Dedé e Moisés

Atacantes: Léo Bahia, Mirandinha, Caxito, Jânio, Piauí e João Neto

Comissão técnica

Treinador: Celso Teixeira

Preparador físico e auxiliar técnico: Gabriel Teixeira

Auxiliar de preparação física: Vitor Hugo

Preparador de goleiros: Maurício Aguiar

Fisioterapeuta: Alisson Almeida

Mordomo: Roberto Pereira, o Caixinha

Massagista: Cláudio Dantas