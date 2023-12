Treze anuncia meia que estava no futebol carioca

O Treze anunciou nesta quarta-feira o seu 28º jogador para a temporada 2024. Trata-se do meia Alex Sandre, de 27 anos, que estava no Resende, do Rio de Janeiro. O jogador chega ao Galo para assumir a função de camisa 10.

Alex Sandre começou a sua carreira em 2017, no 7 de Setembro, do Rio de Janeiro. Na sequência, ele passou por uma série de time do futebol nordestino, a exemplo de Atlético-BA, Itabaiana, Guarany de Sobral, Maranhão e Vitória da Conquista.

Em 2023, ele chegou ao Itabuna, da Bahia. Ainda com vínculo com o clube baiano, o meia foi emprestado ao Resende, onde estava até ser contratado pelo Treze.

Confira o atual elenco do Galo

Goleiros: Igor Rayan, Andrade e Nayan;

Laterais: Guilherme Lucena, Bruno Ferreira, Saimon, Higor e Rubens Carvalho;

Zagueiros: Pablo Júnior, Rafael Castro, Luiz Fernando, Pedrão, Jan Pieter;

Meio-campistas: Roberto, Gabriel, Pedro Júnior, Juninho, Edmundo, Rickelme, Matheus Chaves, Léo Cereja e Alex Sandre;

Atacantes: Lucas Mineiro, Vitão, Jonatha, Adaílson, Will Viana; Xandy;

Técnico: William de Mattia

Com gepb