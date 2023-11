Treze anuncia mais três reforços para temporada 2024

O Treze segue montando o seu elenco visando a temporada 2024, na qual irá disputar quatro competições. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Paraibano e Série D.

Nesta quarta-feira, o Alvinegro confirmou três reforços para o setor do meio de campo e ataque. São eles. O meia Edmundo e o atacante Lucas Mineiro, remanescentes do grupo que conquistou o Campeonato Paraibano, e Gabriel Feitosa, da base, que integrará no ano que vem o elenco principal do técnico William De Mattia.

Os anúncios de novos jogadores no Estádio Presidente Vargas devem seguir nos próximos dias. Se o ritmo dos últimos dias se manter, pelo menos até o próximo fim de semana, um atleta remanescente e um jogador da base devem ser anunciados diariamente pela diretoria galista.

Confira os atletas anunciados pelo Treze:

Goleiros: Igor Rayan

Laterais-direitos:

Zagueiros: Paulo Júnior

Laterais-esquerdos: Saimon

Volantes: Edmundo, Roberto, Gabriel Feitosa

Meias:

Atacantes: Lucas Mineiro.