REFORÇO

Treze anuncia lateral esquerdo que estava no futebol baiano

O técnico Celso Teixeira solicitou e a diretoria do Treze anunciou mais um reforço para a sequência do Campeonato Paraibano 2017.

Na tarde desta quinta-feira (23), o lateral esquerdo Caíque, de 23 anos, que estava defendendo o Jacobina-BA, se apresentou no estádio Presidente Vargas e já treinou.

Foto: Ascom / Treze FC

O Galo se prepara para encarar o Paraíba, no domingo (26), no PV, pela 15ª rodada do estadual.

Quarto colocado com 19 pontos, o Alvinegro não vence há três rodadas e a partir de agora não pode tropeçar para não sair do G-4.

Além da Cobra Coral sertaneja, o Treze tem a seguinte sequência na reta final do Paraibano: Serrano (Amigão), Auto Esporte (PV) e Botafogo-PB (Almeidão).