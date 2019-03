Treze anuncia ex-volante como novo auxiliar técnico do clube

Depois de uma semana de treinos fechados para imprensa e torcida, o Treze finalmente resolveu se abrir.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (1º de março), o gerente de futebol e treinador interino Kleber Romero anunciou o ex-jogador Adelmo Santos como novo auxiliar técnico do clube.

Ele foi volante do Galo na histórica campanha da Copa do Brasil em 2005, ao lado do próprio Kléber.

Para Adelmo, a ordem é trazer o brio aos atletas novamente para a reta final do Paraibano 2019.

– Precisamos resgatar a coragem, a raça e a vontade de vencer. Os jogadores que estão aqui tem muita qualidade e precisam ser explorados para render o máximo que podem render. Com certeza, já no próximo jogo, o Treze terá de volta a sua identidade de sempre – comentou o ex-volante do Galo, que já participa do primeiro treino amanhã, no Presidente Vargas.