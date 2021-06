Treze anuncia contratações e dispensas no elenco para Série D

Apesar da crise financeira e a convivência com surto de Covid-19, o Treze tenta se reerguer para a sequência da Série D do Brasileiro, última competição que lhe resta na temporada.

Nesta terça-feira, a diretoria anunciou mais três contratações, como também dois desligamentos no clube.

Os novos contratados são os atacantes Gustavo Índio e Anderson Gindré e o meia Guiherme Lobo. Estão deixando a agremiação alvinegra, o volante Darlan e o diretoria de futebol Josimar Barbosa, o Joba.

Gustavo Índio tem 24 anos, veio do Resende-RJ. Ele teve passagens por clubes do interior paranaense e paulista. Já Anderson Gindré, de 27 anos, vem do Rio Claro-SP. Passou ainda por diversos clubes do interior do sudeste do país´. Por fim, Guilherme Lobo, de 21 anos, veio do Nacional-SP.

GOLEIRO INTERNADO

De acordo com o site de João Pessoa Voz da Torcida, o goleiro Leandro Santos, de 36 anos, um dos 12 atletas do Treze que testaram positivo para Covid-19 na última semana, foi hospitalizado no fim da noite de terça-feira, em Campina Grande.

A informação teria sido passada por alguns jogadores, em carta enviada ao site. Conforme o relado dos atletas que não quiseram se identificar, o goleiro teve piora no seu quadro de saúde, estando com aproximadamente 50% do pulmão comprometido.

A diretoria do Treze, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso do foleiro Leandro Santos.