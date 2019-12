Treze acerta retorno de zagueiro vice-campeão estadual em 2017

A diretoria do Treze anunciou, na noite desta quinta-feira (12), mais uma contratação para a temporada de 2020.

Depois de ter boa passagem pelo clube em 2017, quando foi vice-campeão Paraibano defendendo o Galo da Borborema, comandado também por Celso Teixeira, o zagueiro Rafael Araújo está de volta ao estádio Presidente Vargas.

Aos 35 anos, o defensor é considerado homem de confiança do treinador, com quem trabalhou também no Campinense, há duas temporadas, depois de sair do Alvinegro.

Em seu currículo, Rafael Araújo acumula passagens por CoriSabbá-PI, Central-PE, Vitória das Tabocas-PE, Salgueiro-PE, Itumbiara-GO, River-PI, Flamengo-PI, CSA-AL e Comercial-PI.

Na próxima terça-feira (17) o Galo da Borborema enfrenta o Campinense no clássico amistoso dos Maiorais. Será o primeiro teste oficial da pré-temporada.

Em 2020, além do Paraibano, o clube do bairro de São José vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.