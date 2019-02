Treinador não resiste à pressão das derrotas e entrega cargo no Treze

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (25) o técnico Marcinho Guerreiro entregou o cargo à diretoria do Treze e não comanda mais a equipe no Campeonato Paraibano de 2019.

A informação foi confirmada à Rádio CBN de Campina Grande pelo diretor de futebol do Galo, Paulo Sérgio Gayoso Meira.

Depois de três derrotas seguidas, para Campinense, Esporte de Patos e Atlético de Cajazeiras, o treinador não suportou a pressão e resolveu deixar o clube do bairro de São José.

Marcinho assumiu o Treze no dia 5 de fevereiro, após a demissão de Maurílio Silva, que foi demito após derrota para a Perilima. Vinte dias depois, sem conseguir fazer o Alvinegro marcar um gol sequer, o profissional “entrou em acordo amigável com a diretoria”, segundo a assessoria de imprensa trezeana.

A situação do Galo é delicada. Penúltimo colocado do Grupo A do estadual, com seis pontos, apenas um a mais que o lanterna Serrano, a equipe vem de quatro derrotas consecutivas e briga diretamente com o Lobo para não ser rebaixado.

Ainda com chances remotas de classificação, na próxima rodada, dia 9 de março, o Treze enfrenta o CSP, em João Pessoa. Depois encara a Perilima, provavelmente no estádio Presidente Vargas, e encerra a participação na primeira fase no Clássico dos Maiorais do dia 24 de março, contra o Campinense.