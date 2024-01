Treinador do Treze mira último teste para definir time titular

Após o empate com o Santa Cruz-PE por 1 a 1, no final de 2023, o técnico do Treze, William de Mattia, gostou do desempenho do time e espera no último teste da pré-temporada definir os titulares para as competições que virão pela frente.

” Foi um jogo muito competitivo, acho que foi ótimo para mim enquanto comandante do Treze, para fazer as avaliações, e para o treinador do Santa também. Foi um teste de ótimo nível para ambas as equipes”, disse De Mattia.

Quando questionado sobre a formação titular do Treze para o início da temporada, já que nos testes houveram muitas mudanças no time, o técnico despistou, mas disse que nos próximos dias já deve começar a esboçar os 11 iniciais do Alvinegro.

” Eu, enquanto treinador, acredito que minha função nesse primeiro momento, nesses 30 dias que passaram, era ser o mais justo possível. Era oportunizar a todos os atletas, e praticamente todos foram oportunizados, mas a partir de agora a gente tem que esboçar mais algumas coisas e acredito que estamos no caminho certo”, finalizou o técnico.

O Treze ainda faz um último amistoso antes do início do Campeonato Paraibano de 2024. O teste será contra o Afogados-PE, no próximo sábado, no Estádio Ernestão, em Queimadas, às 15h30.

No último amistoso, o comandante alvinegro utilizou duas formações:

Igor Rayan, Guilherme Lucena, Luis Fernando, Rafael Castro, Higor, Juinho, Edmundo, Riquelme, Will Viana, Lucas Mineiro e Pedro Júnior (Jhonata).

No 2º Tempo:

Andrade, Bruno Ferreira, Pedrão, Jan Pieter, Higor (Saimon), Roberto, Edmundo, Léo Cereja, Adailton, Xandy e Vitão.

