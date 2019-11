Treinador do Campinense confirma dois amistosos para dezembro

O Campinense vai enfrentar o América de Natal em dois amistosos programados para dezembro.

A informação foi confirmada ontem, em entrevista coletiva, pelo técnico Oliveira Canindé, que está de volta ao Alto da Bela Vista após seis temporadas.

Na ocasião, além de confirmar os amistosos e falar sobre a pré-temporada rubro-negra, o treinador apresentou o preparador físico Orlando Júnior e o preparador de goleiros Wellington Teles.

– Nós temos dois jogos amistosos confirmados: um no dia 21 e outro no dia 28, contra o América de Natal. Nós queremos antecipar mais alguma outra partida porque precisamos também estrear nosso campo e temos que antecipar algumas situações para que o nosso grupo esteja preparado para esses trabalhos – afirmou Canindé.

O Campinense inicia seus treinamentos na próxima semana, provavelmente na quinta-feira (28), um dia após a apresentação oficial do elenco, que está marcada para a quarta, em uma casa de eventos da cidade.

A Raposa tem estreia no Paraibano 2020 marcada para o dia 19 de janeiro, contra o Sport Lagoa Seca.

Além do Campeonato Paraibano, competição em que está no Grupo B, junto com Sousa, Nacional de Patos, CSP e São Paulo Crystal, o Rubro-Negro disputa ainda a Copa do Brasil e a Série D do ano que vem.