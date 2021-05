Treinador do Botafogo-PB reclama de falta de pontaria do time

O empate em 1 a 1 com o Campinense ontem (14), no estádio Amigão, manteve o tabu do clássico, além da invencibilidade e a liderança do Botafogo-PB no campeonato estadual. Mas as dificuldades na criação das jogadas preocuparam o técnico Gérson Gusmão, que prometeu mudanças no setor ofensivo.

O tabu no Clássico Emoção foi prolongado pelo Belo. Agora são oito jogos sem ser derrotado pelo rival, sendo seis vitórias e dois empates. Porém, o gol sofrido logo no início fez a equipe enfrentar um adversário que se trancou no seu campo, fazendo o time da capital encontrar dificuldades para buscar o gol do empate, e depois o da virada, que não veio.

Novamente sem um jogador de referência dentro da área, o time apresentou problemas na movimentação necessária para criar situações de perigo ao gol defendido pelo goleiro Danilo. A boa postura defensiva da Raposa possibilitou poucas finalizações de dentro da área, facilitando a vida dos defensores.

O treinador botafogunese reconheceu os problemas ocorridos na criação e admitiu a possibilidade de voltar a utilizar um centroavante no time inicial. Sávio, que retornou de lesão e entrou no segundo tempo, deverá ocupar essa vaga novamente. Mas, para Gerson Gusmão, o principal problema tem sido na movimentação ofensiva.

– Precisamos nos posicionar um pouco melhor, principalmente na parte ofensiva. Em algumas situações, estamos chegando próximo do gol do adversário, mas estamos tendo a decisão errada no último passe, e isso vem nos prejudicando, acabamos não transformando algumas jogadas em finalização que poderiam resultar em gols – analisou.

Um dos responsáveis pela criação de jogadas, Marcos Aurélio não tem apresentado boas atuações na atual temporada. Com pouca participação na primeira etapa, o camisa 10 teve uma mudança de posicionamento no segundo tempo, que melhorou um pouco seu desempenho na partida, mas que não evitou que fosse substituído por Kaio Wilker.

Sem receios para realizar mudanças, o comandante do Botafogo-PB tem procurado alternativas para resolver as complicações criativas da equipe.

– No fim do primeiro tempo eu cobrei dele no intervalo, ele acabou ficando muito pelo lado esquerdo, o Clayton rodando mais pelo lado direito, e ele acabou aceitando muito esse posicionamento nosso, sendo pouco participativo. Acabou não rendendo aquilo que esperamos do que ele pode render e, claro, temos que testar alternativas. Hoje colocamos o Kaio para jogar mais por dentro, para testar uma mobilidade maior – contou.

Pela sexta rodada do Campeonato Paraibano, o Botafogo-PB irá enfrentar o Nacional de Patos na quarta-feira (19), às 16h, em partida que deve ser realizada no estádio Amigão ainda pela falta de laudos que liberem o estádio José Cavalcanti.