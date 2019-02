Treinador deixa Nacional de Patos após derrota para o Campinense

A passagem de Maurílio Silva no Nacional de Patos não durou 20 dias.

Após a derrota para o Campinense por 3 a 1, em pleno José Cavalcanti, neste domingo (24), o treinador pediu para deixar o clube.

Mas, assim como aconteceu na sua saída do Treze, o técnico não vai ficar muito tempo parado. É que ele confirmou na manhã desta segunda-feira (25) que assumir o Altos-PI, time que enfrenta o Botafogo-PB no dia 16 de março, no Almeidão, pela Copa do Nordeste.

Maurílio Silva esteve à frente do Canário do Sertão por três partidas e conquistou uma vitória, justamente diante do Esporte, no clássico de Patos. Antes, ele já havia sido demitido do Treze após a quarta rodada do estadual.

Quem assume o Naça interinamente é o auxiliar permanente e ídolo alviverde Delany (foto), que foi atacante do clube.

O ex-avançado esmeraldino já comanda o time na próxima quarta-feira (27), contra a Perilima, em Campina Grande, na abertura da oitava rodada do Campeonato Paraibano de 2019.

Depois o Nacional pega o Atlético de Cajazeiras, em Patos, e finaliza sua campanha na primeira fase no dérbi contra o Esporte, também no José Cavalcanti.

Com 9 pontos, o Canário ocupa a terceira colocação do Grupo A, e tem 4 pontos a menos que o Sousa, vice-líder e primeiro time na zona de classificação para as semifinais do estadual.