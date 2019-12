Treinador de futsal da Unifacisa vence Prêmio Paralímpicos 2019

Da Redação com Ascom. Publicado em 19 de dezembro de 2019 às 18:54.

O ano de 2019 foi histórico para o esporte paraolímpico nacional. O Brasil foi recordista absoluto em número de medalhas no Parapan de Lima, no Peru, batendo o recorde de maior delegação a participar dos jogos. No mundial de atletismo, conquistou a inédita segunda colocação, batendo grandes nações, ficando atrás apenas da China.

Para fechar um ano de tantas conquistas o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizou o Prêmio Paralímpicos 2019. A cerimônia aconteceu em São Paulo, e reuniu cerca de 500 convidados, entre eles, o treinador de futsal da Unifacisa, Fábio Vasconcelos, que recebeu o prêmio de Melhor Técnico nas Modalidades Coletivas.

Comandando a Seleção Brasileira de Futebol de 5, campeã na Copa América e nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, essa é a terceira vez que o treinador é premiado desde que assumiu a seleção há 6 anos.

“É muito gratificante e mostra que o trabalho está sendo bem feito, tanto por parte da comissão, como dos atletas. A gente fica muito feliz e isso nos dá mais força, mais motivação e responsabilidade. Então, é muito bom ver o esporte paraolímpico sendo reconhecido dessa forma, mostra que é um esporte que vem crescendo e recebendo apoio, hoje todos os atletas do futebol de 5 são profissionais e isso é muito bom, vivenciar essa inclusão e ver o reconhecimento de todos”, afirmou o técnico.