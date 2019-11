Torcida do Flamengo toma conta das ruas centrais do Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – A torcida do Flamengo começa a chegar em peso à Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, onde se iniciará o desfile em carro aberto do elenco rubro-negro campeão da Copa Libertadores de 2019. A chegada da delegação no aeroporto do Galeão está prevista para às 10h50 (horário de Brasília).

A maioria tem optado pelo metrô para chegar ao evento, já que a avenida Presidente Vargas – rota do desfile – estará fechada. A estação da Uruguaiana é a mais próxima.

O trio elétrico flamenguista está personalizado com símbolos do clube e a hastag adotada para comemorar o título: #JogamosJuntos.

O trajeto terá cerca de dois quilômetros e se encerrará na estátua do Zumbi dos Palmares, que fica próxima ao Sambódromo.

O avião que traz os campeões da Libertadores fez uma parada em Brasília para abastecimento. Um outro, que leva os familiares dos jogadores, já desembarcou no Rio de Janeiro.

A aeronave do Flamengo deverá ser recebida no aeroporto do Galeão com jatos d’água rubro-negros.