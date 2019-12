Torcedores ´infiltrados´ na Arena do Palmeiras apanham e são expulsos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Dois torcedores do Flamengo comemoram gols de seu time no jogo contra o Palmeiras neste domingo (1º) pelo Brasileirão e acabaram expulsos do Allianz Parque. Apenas a torcida palmeirense estava liberada para acompanhar a partida, mas os flamenguistas conseguiram se infiltrar no meio dos rivais.

Quando Gabriel Barbosa marcou o segundo gol da partida, eles celebraram e acabaram levando tapas de palmeirenses que estavam ao seu redor. Os dois flamenguistas acabaram escoltados por policiais militares para fora das arquibancadas.

Antes do jogo, outra torcedora também foi convidada a se retirar por vestir uma camiseta rubro-negra.

A partida foi realizada com torcida única depois de recomendação do Ministério Público de São Paulo e da polícia, que temeram confrontos entre torcedores paulistas e cariocas. Em campo, o time do Flamengo aplaudiu o setor de visitantes vazio, em um aparente protesto contra a medida.

O clima no Allianz é tenso e se agravou com a derrota parcial do Palmeiras. Vários torcedores se postaram perto dos camarotes para xingar a diretoria. Uma cadeira foi atirada no gramado no segundo tempo.