HISTÓRIA

Torcedores do Treze comemoram 92 anos do time em Campina Grande

foto: reprodução

Neste sábado, 16, torcedores do Treze Futebol Clube comemoram 92 anos de história do time no Calçadão da Cardoso Vieira, localizado no Centro de Campina Grande.

Segundo o historiador Luciano Mendonça, haverá música, exposição com fotos e textos relembrando a história do Galo da Borborema, como também bolo.

– Resolvemos fazer uma pequena, singela, mas sincera homenagem aos 92 anos desse clube que não é apenas um clube de futebol.O Treze chegou aonde chegou porque se enraizou não só nos corações dos seus milhares de torcedores espalhados hoje por esse mundo afora, mas porque se enraizou na cidade em que nasceu- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.