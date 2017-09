LISTA

Tite faz última convocação para as Eliminatórias na próxima sexta

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A lista da Seleção Brasileira para os jogos contra Bolívia e Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, será anunciada na próxima sexta-feira, na sede da CBF, às 11 horas (de Brasília).

O técnico Tite fará sua penúltima convocação em 2017, e a última para o qualificatório da Copa de 2018, que terá as duas rodadas derradeiras nos dias 5 e 10 de outubro.

Na primeira jornada, a delegação brasileira vai a La Paz encarar a altitude e a Bolívia. Cinco dias depois, pega o Chile no estádio do Palmeiras, em São Paulo, às 21h45 (de Brasília), fechando a participação nas Eliminatórias.

No último compromisso, diante da Colômbia, fora de casa, o Brasil acabou perdendo os 100% de aproveitamento sob o comando de Tite no qualificatório, ficando no empate por 1 a 1. Em dez partidas, são nove triunfos e uma igualdade.

Com 37 pontos, a Seleção já está classificada para o Mundial e, inclusive, já tem a primeira posição garantida. O vice-líder Uruguai tem 27 e não pode alcançar a ponta da tabela.