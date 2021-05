Tite faz convocação da seleção brasileira para jogos das Eliminatórias

Da redação com Folhapress. Publicado em 14 de maio de 2021 às 11:49.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou na manhã desta sexta-feira (14) a lista de convocados para os confrontos com Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Líder da competição com quatro vitórias em quatro jogos, o Brasil encara os equatorianos no próximo dia 4 de junho, em Porto Alegre, e os paraguaios no dia 8, em Assunção.

O último compromisso da seleção foi há seis meses, em novembro de 2020, no triunfo por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu.

Confira a lista de convocados para os dois jogos das Eliminatórias:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Eder Militão (Real Madrid

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Meios-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes

Everton (Benfica)

Firmino (Liverpool)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Richarlison (Everton)

Vinicius Junior (Real Madrid)