DESAFIOS

Tite convoca jogadores para próximo jogo da seleção brasileira

O lateral-esquerdo Alex Sandro, da Juventus da Itália, e o zagueiro Jemerson, do Mônaco, que disputa o campeonato francês, foram convocados nesta sexta-feira (1º) pelo técnico Tite para os lugares dos jogadores Marcelo e Miranda na seleção brasileira que enfrentará a Colômbia na próxima terça-feira (5), em Barranquilla, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Marcelo, do Real Madri, foi cortado da equipe por ter recebido o segundo cartão amarelo no jogo contra o Equador nesta quinta-feira, o que representa suspensão automática da próxima partida. O zagueiro Miranda, da Internazionale de Milão, sofreu uma concussão num choque com o goleiro Alisson, no primeiro tempo do jogo com os equatorianos, e foi “desconvocado por motivos médicos”, segundo nota divulgada pela CBF.

Os dois novos convocados se apresentam à seleção em Manaus, para onde a equipe seguiu na noite desta sexta-feira. Na capital amazonense, a seleção vai treinar sábado (2) e domingo (3), antes de viajar para a Colômbia, onde jogará na terça-feira.

Com a vitória desta quinta-feira sobre o Equador, por 2×0, o Brasil, já classificado para o mundial de 2018, garantiu também, matematicamente, a liderança das eliminatórias sul-americanas, com 36 pontos, não podendo mais ser alcançado pelas outras equipes que disputam o torneio. Os outros resultados foram: Venezuela 0 x 0 Colômbia; Chile 0 x 3 Paraguai; Uruguai 0 x 0 Argentina; Peru 2 x 1 Bolívia.

A classificação é a seguinte: 1º, Brasil, 36; 2º, Colômbia, 25; 3º, Uruguai, 24; 4º, Chile, 23; 5º, Argentina, 23; 6º, Peru, 21; 7º, Paraguai, 21; 8º Equador, 20; 9º, Bolívia, 10; 10º, Venezuela, 7. Os próximos jogos são: Bolívia x Chile; Colômbia x Brasil; Equador x Peru; Argentina x Venezuela e Paraguai x Uruguai.