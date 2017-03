SUBSTITUTO

Tite convoca ex-Flu para vaga de Daniel Alves na Seleção

Tite já definiu quem substituirá Daniel Alves na convocação da Seleção Brasileira, já que o lateral da Juventus ficará suspenso diante do próximo compromisso pelas Eliminatórias, contra o Paraguai, e portanto foi cortado da lista.

Foto: Divulgação

Mariano, ex-Fluminense e atualmente no Sevilla, foi o escolhido pelo treinador e integrará o elenco do Brasil para o duelo.

Apesar das normas da Fifa pedirem que atletas que jogam na Europa sejam chamados com 15 dias de antecedência em relação a data de apresentação, exceções podem ocorrer caso o clube do atleta o libere, o que foi o caso do Sevilla, permitindo que Mariano se junte ao grupo.

A CBF informou que o lateral é aguardado em São Paulo neste sábado para se reunir ao restante da delegação, sem um horário de chegada confirmado, no entanto.

Mesmo com o chamado de Mariano, a tendência é que Tite use Fagner no time titular para substituir Daniel Alves.

O Brasil enfrenta o Paraguai na próxima terça-feira, às 21h45 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.