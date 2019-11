Tite convoca atacante para amistosos da seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O técnico Tite escolheu neste sábado (9) o atacante Wesley, do Aston Villa, da Inglaterra, como substituto do lesionado David Neres para os amistosos contra Argentina e Coreia do Sul, que acontecem nos dias 15 e 19 de novembro, respectivamente.

Neres foi cortado da equipe após sofrer uma lesão no joelho direito. A expectativa é que ele retorne aos gramados apenas no início de 2020.

Wesley, de 22 anos de idade, tem sido um dos destaques do Aston Villa no Campeonato Inglês. O jogador foi contratado em julho deste ano e já marcou quatro vezes em 11 partidas.

Antes de jogar na Inglaterra, o jogador passou pelo Club Brugge, da Bélgica, onde fez 130 partidas e marcou 38 vezes.