Times ameaçados de rebaixamento no Brasileirão trocam técnicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Cruzeiro anunciou na manhã desta sexta-feira (29) a demissão do técnico Abel Braga, 67, um dia após a derrota da equipe mineira para o CSA, por 1 a 0, resultado que manteve os cruzeirenses na 16ª colocação, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Infelizmente, as coisas não dão certo, não é pela incapacidade do treinador, até porque não precisa provar nada para ninguém. Mas infelizmente temos que tentar alguma coisa, um choque qualquer”, justificou o gestor de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella.

O dirigente também anunciou que Adilson Batista, 51, vai assumir a equipe. Ele será o quarto técnico do clube nesta temporada. Batista estava no Ceará até quarta-feira (27), mas acabou demitido após derrota para o Flamengo, por 4 a 1.

Curiosamente, o clube cearense anunciou também nesta sexta, durante a madrugada, acerto com o técnico Argel Fucks, que esteve à frente do CSA até a noite de quinta-feira (28), justamente na vitória sobre o Cruzeiro, em pleno Mineirão.

“Saio com o dever cumprido e de portas abertas. É um projeto diferente [do Ceará]. Já houve um convite muito forte em outubro e agora o convite é mais forte ainda. A gente entendeu que era o momento de um desafio diferente”, afirmou Fucks.

A notícia surpreendeu a diretoria do CSA, que imaginava contar com Argel pelo menos até o final da temporada. Restam três rodadas para o término no torneio, e o time alagoano ainda não definiu um substituto para o comando técnico.

​CSA e Cruzeiro estão na zona de rebaixamento do Brasileiro. O clube alagoano está em 18º, com 32 pontos. Logo à frente está o Cruzeiro, com 36. Dos 20 clubes do campeonato, os quatro últimos vão para a Série B. O Ceará é o 16º, com 37, e, por enquanto, permaneceria na elite nacional.