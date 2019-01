Timão perde a segunda e vai pressionado para o derby

O Corinthians segue com dificuldade no início da temporada. Nessa quarta-feira, a equipe de Fábio Carille recebeu o Red Bull Brasil, em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, e foi derrotada por 2 a 0.

Com o resultado, o Corinthians fica estacionado nos quatro pontos, empatado com Mirassol, Ferroviária e Bragantino, no Grupo B. Os dois últimos, no entanto, ainda jogam na rodada.

O Red Bull, por sua vez, conquistou a primeira vitória no Paulistão e chegou aos cinco pontos no Grupo A, que tem ainda o Santos, com nove, a Ponte Preta, também com cinco, e o São Caetano, com dois.

A primeira etapa foi de poucos lances de perigo. O Corinthians tinha mais posse de bola, mas não conseguia finalizar contra o gol de Júlio César. No único lance em que o goleiro foi exigido, Boselli recebeu de Jadson dentro da área, cortou um zagueiro e bateu em cima do arqueiro adversário.

O Red Bull, por sua vez, apostava nos contra-ataques, mas também não conseguia encaixar jogadas agudas. As finalizações do time visitante saiam em chutes de longa distância, especialmente com o volante Pio, mas todos sem direção.

TORO LOKO APRONTOU

Na segunda etapa, o Corinthians seguiu sem inspiração e acabou sofrendo um castigo aos 30 minutos. Osman cruzou da esquerda, Bruno Tubarão cabeceou para o meio da área e Ytalo, também de cabeça, se antecipou a Cássio e Henrique para completar para o fundo do gol.

Os minutos finais foram de uma tentativa de pressão do Corinthians, que melhorou com a entrada de Gustavo, atuando ao lado de Boselli em um sistema com dois centroavantes. Na melhor chance, Danilo Avelar cruzou da esquerda e Gustavo completou de cabeça, mas Júlio César praticou bela defesa impedindo o empate.

No último lance, já com o time da casa totalmente lançado ao ataque, o Red Bull saiu em contra-ataque e Osman cruzou para Bruno Tubarão completar de cabeça para o fundo do gol, fechando o placar.

PRÓXIMOS JOGOS

O Corinthians volta a campo no próximo sábado, às 17 horas, quando enfrenta o rival Palmeiras, no Allianz Parque, em reedição da final do ano passado. O Red Bull só joga na segunda-feira, dia 4 de fevereiro, contra a Ferroviária, na Fonte Luminosa, em Araraquara.