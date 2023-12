O Corinthians do presidente Augusto Melo estipulou uma idade máxima para reforços.

O Corinthians não quer contratar jogadores de mais de 28 anos. A ideia é rejuvenescer o elenco com atletas de 20 a 28.

A diretoria entende que o Timão precisa “resgatar a sua identidade” com um grupo mais forte fisicamente.

O Corinthians dispensou Gil (36), Giuliano (33), Renato Augusto (35) [foto], Cantillo (30) e viu a aposentadoria de Fábio Santos (38). A intenção é diminuir a média de idade do plantel.

Hugo, do Goiás, e Raniele, do Cuiabá, tem 26 anos. Esses são os dois primeiros reforços do Corinthians para 2024.

Melo pretende anunciar essas e outras novidades no dia 2, dia de sua posse.

