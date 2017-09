BRASILEIRÃO

Thiago Neves erra pênalti, mas Cruzeiro bate Bahia e segue no G6

Foto: Washington Alves/Divulgação

O Cruzeiro garantiu sua permanência no G6 do Campeonato Brasileiro durante a noite deste domingo. Apesar do pênalti desperdiçado pelo meia Thiago Neves no Mineirão, o time celeste ganhou por 1 a 0 do Bahia, que vive situação delicada no torneio nacional.

Com 37 pontos, o Cruzeiro mantém a sexta posição. O Palmeiras tem a mesma pontuação e pega o Coritiba às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Pacaembu. Já o Bahia, com 27 pontos, figura no 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento à Série B.

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encara o lanterna Atlético-GO às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Olímpico. Já o Bahia pega o Grêmio, vice-líder do torneio nacional, às 19 horas de domingo, no Estádio da Fonte Nova.

O gramado do Mineirão, prejudicado por um recente festival musical, não estava nas melhores condições. O primeiro tempo do confronto disputado neste domingo terminou sem gols, já que Vinícius desperdiçou grande chance ao receber de Mendoza e tentar encobrir Fábio.

O Cruzeiro teve a chance de inaugurar o marcador em cobrança de pênalti logo aos 4 minutos da etapa complementar, quando o árbitro Wagner Reway viu falta de Rodrigão em Raniel dentro da área. Thiago Neves bateu no canto esquerdo de Jean e viu o goleiro defender.

O time mandante finalmente abriu o placar no Mineirão aos 17 minutos do segundo tempo. Após escanteio cobrado por Thiago Neves pelo lado direito, o zagueiro Léo subiu mais alto e usou a cabeça para marcar. Ele chegou a ficar no chão após choque com Tiago, mas seguiu na partida.

O Cruzeiro passou a jogar com um homem a menos a partir dos 38 minutos do segundo tempo. Pouco depois de substituir Hudson, Lucas Silva cometeu falta por trás em Zé Rafael e recebeu o cartão vermelho. Ainda assim, o time mineiro completou o quarto jogo seguido sem derrota no Campeonato Brasileiro.