Técnico muda Treze para jogo decisivo contra Atlético de Cajazeiras

– A gente que tá no comando do time tem que se cobrar também, tem que saber assimilar essas cobranças e dar um retorno dentro de campo. Vamos fazer algumas mudanças, jogar no esquema do 4-3-3, que particularmente eu gosto de utilizar nas equipes que trabalho, para que a gente possa conseguir um bom resultado nessa partida de domingo – explicou o técnico trezeano, que confirmou também a saída do volante Fernando Júnior do time principal pela primeira vez nesse Paraibano.

A confirmação oficial só deve acontecer momentos antes da bola começar a rolar, mas o Treze deve entrar em campo no domingo com Mauro Iguatu, Matheus Rubens, Léo Fioravanti, Brumatti e Thales; Coppeti, Elielton e Diogo Peixoto; Vanger, Saldanha e Marcão.

Atualmente, o Treze aparece na quarta e penúltima colocação do Grupo B do estadual, com seis pontos somados em seis partidas disputadas. O time está apenas um ponto à frente do Serrano, que é o lanterna da chave e a preço de hoje estaria sendo rebaixado para a segunda divisão do Paraibano.