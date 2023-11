Técnico do Treze prioriza montagem do grupo para temporada 2024

Úníco cofirmado oficialmente pela diretoria, o técnico William De Mattia garantiu que tem um objetivo muito claro no período de pré-temporada: a montagem do elenco para 2024. A declaração foi dado em entrevista ao programa Papo de Craques, da Rádio CBN.

“O trabalho está sendo diário com todos da comissão, da direção, do comitê executivo do clube, com o presidente. Neste primeiro momento, nosso objetivo é a montagem do elenco, e que seja o mais assertivo possível na escolha do perfil dos atletas. Que sejam atletas comprometidos, que realmente queiram estar em Campina Grande, que queiram vestir a camisa do Treze para que possamos conquistar os nossos objetivos, que para 2024 são bem claros”, disse De Mattia.

No Presidente Vargas, segue o clima de mistério por parte da diretoria do Treze. De acordo com o gerente de futebol do clube, Josusmar Brabosa, nenhum nome será oficializado antes de novembro, quando o Galo deverá anunciar todo o seu elenco para a temporada 2024, quando a equipe terá a disputa do Campeonato Paraibano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Em que pese o mistério, o lateral-direito Guilherme Lucena, 29 anos, que defendeu o Sousa nesta temporada, confirmou o acerto com o Treze.

Com informações do Gepb