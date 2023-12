Técnico do Nacional de Patos aguarda mais três contratações

O Nacional de Patos apresentou na noite desta terça-feira o seu elenco que disputará o Campeonato Paraibano 2024.

O Canário do Sertão terá apenas o Estadual, ao calendário do contrário deste ano, onde também disputou a Série D do Brasileiro.

No gramado do Estádio José Cavalcanti os torcedores presentes tiveram um primeiro contato com 20 dos 22 jogadores já anunciados anteriormente pela diretoria.

Segundo o técnico Michel Lima, até a próxima semana três novos nomes devem ser anunciados para completar o elenco. O comandante também falou sobre esse processo de escolha dos atletas.

“Fomos cautelosos e criteriosos na escolha de cada nome, na verdade ainda estamos sendo, porque ainda estamos para fechar com mais três jogadores. Buscamos atletas que se encaixem nas características do nosso modelo de jogo, para que possam atender todas as expectativas e que sejamos os melhores possíveis dentro de campo. Acredito que fomos muito assertivos em tudo que foi elaborado neste período de pré-temporada. Agora vamos potencializar esse jogadores para que eles possam dar alegrias para nossa torcida”, disse o técnico.

Confira o elenco do Nacional de Patos

Goleiros: Lucas Emanuel, Ytalo Daniel, Thawam David;

Laterais-direitos: Átila, Toninho;

Laterais-esquerdos: Iury Gomes, Caíque;

Zagueiros: Jairo, Matheus Goveia, Wendel, Talison;

Volantes: Jailton, Moreilândia, Otávio e Michel Pires;

Meias: Rafinha, Romarinho;

Atacantes: André Magno, Tiago Cunha, Robinho, Mikael;

Técnico: Michel Lima

Com Gepb