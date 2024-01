Técnico do Campinense quer mais reforços para o Estadual

O técnico do Campinense, Francisco Diá, minimizou a derrota por 2 a 1 para o Maguary-PE, sábado, mas garante que o clube ainda busca reforços para o Campeonato Paraibano deste ano.

“Acredito que no todo não foi um jogo ruim. Ruim foi a derrota, onde tivemos duas falhas individuais, quando sofremos o primeiro gol no momento em que estávamos melhor no jogo. No segundo tempo massacramos o time deles o tempo inteiro, tivemos chances, mas não tivemos a felicidade de sair com o resultado positivo. Agora nos resta trabalhar e ver onde erramos”, disse Diá.

Diá ainda revelou que a comissão técnica e diretoria seguem no mercado, buscando peças para reforçar o time. Segundo ele, mais dois nomes devem pintar no Renatão.

“Vamos trazer mais duas peças para incorporar nesse elenco Tenho certeza que vamos fazer um bom campeonato?”, finalizou.

O Campinense ainda deve realizar mais dois testes antes do início do Campeonato Paraibano. A diretoria busca adversários para partidas no dia 6 e 10 de janeiro.

No Campeonato Paraibano, a estreia da Raposa vai ser contra o Pombal, fora de casa, no dia 17 de janeiro.

* Com gepb