Técnico do Campinense lamenta empate no Clássico Emoção

Com uma ótima jogada de Marcos Nunes, que achou passe milimétrico para Marcelinho marcar e abrir o placar, o Campinense saiu na frente do Clássico Emoção diante do Botafogo-PB na noite de ontem (12), no estádio Amigão, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano.

Entretanto, no segundo tempo, o rival conseguiu buscar o empate quando tinha um homem a mais em campo, pouco depois da expulsão do atacante Ivamar, que havia acabado de entrar.

Para Ranielle Ribeiro, treinador do Campinense, o resultado gera um misto de sentimentos. Após o apito final, ele avaliou a partida e explicou porque seus comandados não conseguiram sair da partida com os três pontos.

“Saímos com o sentimento de frustração e ao mesmo tempo de parte do dever cumprido por causa das circunstâncias do jogo. Infelizmente a expulsão gerou um desequilíbrio, você jogar com um a menos em um clássico e contra uma equipe que tem a qualidade que o Botafogo-PB tem, o desequilíbrio ficou ainda maior. Mas quando igualou, a gente suportou um pouco da pressão deles, mesmo com número igual de atletas, onde se teria até uma oportunidade de jogar quando o zagueiro deles foi expulso, mas o tanto de correu quando estava com um a menos acabou desgastando para esse final”, disse.

“Abdicamos de jogar, o que não poderia ter acontecido, mas cometemos um erro definitivo que foi parar de jogar. Por imposição, por uma pressão do Botafogo-PB atrás do resultado, mas teríamos que ter a iniciativa de ficar com a bola e agredir um pouco, e custou caro para a gente. Mas faz parte do processo”, concluiu.

A participação do atacante Ivamar Júnior em sua estreia com a camisa rubro-negra durou exatamente 13 minutos. O jogador entrou aos 11 minutos do segundo tempo, no lugar de Marcos Nunes, e aos 24 ele foi expulso após cometer duas faltas em sequência e receber dois cartões amarelos.

Para o técnico da Raposa, houve um exagero por parte de seu comandado, mas não é necessário haver punição ou diálogo como forma de repreendê-lo.

“Eu poderia cobrar ao jogador se fosse por infantilidade. Não cabia ter feito a falta, mas se levar em consideração que ele estava em uma disputa e queria roubar a bola, o próprio jogador reconhece que errou, então uma conversa é desnecessária pois já houve uma auto-avaliação que ele mesmo teve”, explicou.

Por fim, Ranielle Ribeiro destacou a meta do Campinense no Paraibano, que é terminar a primeira fase entre as duas primeiras colocações, o que daria ao clube uma vaga direta nas semifinais.

“O objetivo é ficar entre os dois para ir já para a semifinal. Agora temos disputa contra o Atlético e uma briga direta com o rival, que é o Treze, na última rodada. Estamos na briga por essa primeira ou segunda vaga, mais pela segunda porque o Botafogo-PB está um pouco distante. Esse sempre foi o nosso principal objetivo”, concluiu.

Na próxima quinta-feira (20), a Raposa volta a campo, quando enfrentará o Atlético de Cajazeiras, fora de casa, às 16h, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paraibano.