Técnico do Botafogo-RJ prevê partida tensa contra o Campinense

O Botafogo desembarcou na madruga desta terça-feira (12) em Campina Grande, onde enfrenta o Campinense no dia seguinte pela primeira fase da Copa do Brasil 2019.

Antes do treino desta segunda (11), no estádio Nilton Santos, em entrevista coletiva, o treinador Zé Ricardo comentou sobre as dificuldades da partida. Ele disse que espera um Botafogo concentrado como nos últimos jogos para seguir conquistando as vitórias e buscando seu padrão de atuação.

– Acredito que será uma partida muito tensa, mas o Botafogo tem o aprendizado do ano passado. Só que são situações diferentes. Se aproveitarmos bem as oportunidades, poderemos conseguir a classificação – sublinhou.

Zé Ricardo afirmou que o time ainda está busca de uma forma de jogar, “de uma identidade”.

– Alguma coisa apareceu e o Botafogo continua a buscar um crescimento. Não serão essas duas vitórias que nos tirarão da nossa concentração e sabedoria para saber que necessitaremos continuar evoluindo. Eles venceram o clássico contra o Treze e certamente contarão com a presença forte da torcida. Sabemos das dificuldades, vimos alguns jogos dessa primeira rodada e percebemos que muitas equipes grandes estão tendo dificuldade para jogar. Nosso objetivo é grande, principalmente falando de Copa do Brasil – pontuou.

O técnico do Glorioso, que vai contar com o importante retorno do meia João Paulo, recuperado de estiramento muscular, adiantou que Marcos Vinicius, Léo Valência e Cícero não estão dentre os relacionados.

Em dado momento da coletiva, Zé Ricardo fez questão de deixar claro seu ponto de vista em relação ao novo formato do torneio nacional.

– Antes de mais nada eu gostaria de deixar claro a minha opinião. Não gosto dessa forma de disputa da Copa do Brasil. Dificilmente teremos outra equipe com menor investimento com chances de chegar nas finais. Fora essa minha opinião, tanto Vasco como Corinthians tiveram suas dificuldades. O Vasco mais por conta do campo, já o Corinthians conseguiu levar esse jogo para Londrina. A equipe do Campinense é muito mobilizada e vem jogando bem no campeonato paraibano. A nossa expectativa é de fazer uma grande partida lá para garantirmos a classificação para a próxima fase – destacou.

A equipe botafoguense vai disputar sua primeira partida oficial contra a Raposa. Até então as duas equipes se enfrentaram apenas amistosamente, com empates em 0 a 0 nas duas oportunidades.

Uma dessas ocasiões foi justamente o jogo histórico da inauguração do estádio Amigão, num sábado, dia 8 de março de 1975.

Nesta terça-feira a equipe de Zé Ricardo vai para um campo particular na cidade de Esperança para realizar seu último treino antes da partida, que está marcada para as 20h30 da quarta-feira.