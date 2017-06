RODADA

Técnico do Botafogo-PB valoriza ponto ganho fora na Terceirona

foto: Divulgação

O empate por 0 a 0 contra o Moto Club-MA, em partida que aconteceu no último sábado (10), garantiu o primeiro ponto conquistado pelo Botafogo-PB fora de casa na Série C do Campeonato Brasileiro de 2017. Antes, no outro jogo longe de sua torcida, havia sido derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0.

Mesmo com desfalques importantes, como o atacante Rafael Oliveira, o meia Marcinho e o lateral direito Lito, além de ter sido obrigado a substituir o zagueiro Bruno Maia no intervalo do jogo, o Belo conseguiu trazer um ponto na bagagem de volta para João Pessoa, feito que foi bastante valorizado pelo treinador Itamar Schulle.

– Foi um jogo difícil. O Moto vinha de uma vitória por 4 a 0 jogando em casa. É um time muito rápido, mas apesar de termos alguns desfalques, quem entrou fez um grande trabalho. Um ponto fora de casa tem que ser valorizado nesta competição. O adversário teve poucas oportunidades e foi mais um jogo sem tomarmos gols, isso é muito importante – ressaltou Itamar.

Depois de dois resultados ruins nas duas primeiras rodadas, o Botafogo-PB conseguiu duas vitórias, jogando no Almeidão, e agora um empate. Para Itamar, o time vem em constante evolução, mas não pretende se acomodar e parar por aí.

– Estamos em crescimento. Jogamos contra o Cuiabá em casa e fizemos um bom jogo. Perdemos para o Fortaleza em um gol de bola parada. Vencemos dois jogos em casa jogando bem. E mais um vez, jogando fora, desfalcados, fomos bem. Os atletas tem se empenhado bastante. Vamos trabalhar para crescer jogo a jogo – disse em entrevista à Rádio Tabajara.

O próximo compromisso botafoguense na Série C será na segunda-feira da semana que vem, dia 19, quando vai receber o Remo-PA, no estádio Almeidão, às 21h.