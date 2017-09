NA SÉRIE C

Técnico do Botafogo-PB considera empate injusto e garante que time não vai cair

foto: divulgação/Botafogo

Mais uma vez o Botafogo-PB ficou no quase. O empate sem gols contra o ASA-AL, deixou o estádio Almeidão em um silencio assombroso ao término do jogo. A partida marcou a estreia de Ramiro Souza no comando do time. A torcida, como sempre, esteve ao lado do treinador, carismático e adorado pelos botafoguenses.

Muito agitado à beira do gramado, Ramiro tentou organizar uma equipe bastante modificada e consequentemente desentrosada, mas que se dedicava bastante em campo. Não faltaram oportunidades para fazer o desejado gol.

Antes dos 20 minutos da primeira etapa, Rafael Oliveira cabeceou uma bola na trave e Dico foi parado com uma excelente defesa do goleiro Carlão. A defesa, mais protegida no esquema com três volantes, não sofreu sustos.

Todavia, o placar acabou da forma como começou, e o tormento com a luta contra a zona de rebaixamento foi prolongado por mais uma rodada.

– O Botafogo-PB foi superior. Tivemos inúmeras oportunidades. Faltou a bola entrar. O Botafogo-PB correu do início ao fim. Buscamos o gol a todo momento. O Carlão foi muito feliz. Tivemos seis grandes oportunidades. Se no futebol tem justiça, esse jogo de hoje foi uma grande injustiça. Esse clube não merece estar onde se encontra. O Botafogo-PB não vai cair – assegurou o treinador.

Michel Alves e Roger Gaúcho, antes titulares, não figuraram nem no banco de reservas. Dentro do clube, todos adotaram a lei do silêncio para tratar do assunto.

No gol, Edson voltou a ter oportunidade de jogar. Ele foi titular durante mais da metade da Série C de 2015 pelo Botafogo-PB, comandado justamente por Ramiro Souza. Com o mesmo discurso do treinador, o arqueiro lamentou as chances desperdiçadas, e pediu que a equipe siga firme em busca da permanência na terceirona.

– Faltou sorte. Todo mundo viu que não faltou determinacao. A bola não quis entrar. Temos que levantar a cabeça. O pensamento é tirar o Botafogo-PB dessa situação – disse o goleiro.

Para não entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, o Botafogo-PB vai secar o Moto Club-MA, que enfrenta o Cuiabá-MT na tarde de hoje, às 16h, no Castelao. Só a vitoria faz o clube maranhense empurrar o Belo para o Z2.