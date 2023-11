Técnico campeão chega para comandar pré-temporada no Treze

O treinador do Treze, William De Mattia, que levou o time ao título do Campeonato Paraibano deste ano, já está em Campina Grande, quando deve começar a definir os últimos detalhes para os treinamentos do elenco visando a temporada 2024.

Segundo De Mattia, os treinamentos do Galo serão iniciados no início de dezembro e cujo foco será o Campeonato Paraibano no primeiro semestre.

“O foco principal é o Campeonato Paraibano no primeiro semetre. Isso porque, nos dá novamente um calendário. Mas, claro, que as outras com,petições são importantes. Isso a gente vai deixar bem claro aos atletas. No segundo semestre vamos pensar em buscar um acesso para série C”, disse o comandante alvinegro, em entrevista coletiva nesta quarta-feira ao lado do presidente Arthur Bolinha.

Sobre a montagem do elenco, o técnico afirmou que o grupo foi formado com muito critério.” Nós temos comprometimento em todos os setores do clube. A diretoria está empenhada nisso, apesar das dificuldades financeiras”, afirmou.

Ainda durante a coletiva, William De Mattia confirmou que contará com no mínimo um jogo-treino e dois amistosos na pré-temporada. As datas ainda serão definidas.

O Treze ainda terá, no primeiro semestre, além do Certame Estadual, as disputas do Campeonato do Nordeste. Por ter sido o campeão paraibano em 2023, o Treze vai entrar na fase de grupos da competição regional, enfrentando os principais times do Nordeste.

O clube ainda tem a missão de representar o Estado da Paraíba na Copa do Brasil, competição que deve começar em fevereiro. No segundo semestre, vai disputar a Série D, cujo objetivo é buscar o acesso e voltar para a Série C do Brasileirão.