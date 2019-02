Técnico admite proposta do Sampaio na véspera da estreia da Raposa na Copa do Brasil

Tão logo acabou o Clássico dos Maiorais do último domingo, quando o Campinense bateu o Treze por 1 a 0, o telefone do técnico Francisco Diá tocou e o DDD era 098.

Do outro lado da linha falava Sérgio Frota, presidente do Sampaio Corrêa, que acabara de se desligar do treinador Flávio Araújo e queria contar novamente com os trabalhos da comissão técnica chefiada pelo atual comandante raposeiro.

Nesta terça-feira (12), véspera da estreia rubro-negra na Copa do Brasil, contra o Botafogo-RJ, Diá foi questionado sobre o tema e confirmou que, além da proposta da Bolívia Querida, recebeu outros convites.

– Eu passei um ano e quatro meses no Sampaio, conquistei um título estadual e um acesso. É natural que a torcida, a imprensa e a própria diretoria queira nosso trabalho novamente. Mas estou bem no Campinense e, desde que cumpram o compromisso conosco, vou ficar aqui – valorizou-se o técnico da Raposa.