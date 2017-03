CASO DE POLÍCIA

Suposto de áudio de ex-botafoguense escancara esquema com arbitragem na PB

Uma polêmica grande e séria tomou conta do futebol paraibano nesta semana.

Em um áudio supostamente do zagueiro Walter, ex-jogador do Botafogo-PB, que vazou na internet, o atleta acusou a sua antiga equipe de comprar árbitros para manipular jogos. Após as acusações, o departamento jurídico do Botafogo-PB desmentiu os fatos e revelou que acionou a Polícia Civil para que seja investigado se o áudio é uma montagem, versão defendida também pelo atleta.

– O clube tem que ter muita prudência para tomar qualquer providência. Nós já disponibilizamos o áudio para a Polícia Civil, para que se faça uma perícia naquele áudio. Não reconhecido a veracidade do áudio, o clube nada mais tem que fazer, já que o áudio é falso. Caso se prove a autenticidade do áudio, o clube vai tomar as providências legais, na Justiça Criminal, na Justiça Civil e também na Desportiva, contra o atleta. Enquanto não tiver um resultado oficial pericial, a gente não pode agir – revelou Alexandre Cavalcanti, advogado do clube.

Entenda o caso

Alguns dias depois após a vitória do Botafogo-PB sobre o Atlético-PB por 2 a 1, no Almeidão, no dia 5 de março, pelo Campeonato Paraibano 2017, um áudio atribuído ao zagueiro Walter, ex-zagueiro do Botafogo-PB, vazou nas redes sociais.

Nele, o orador do áudio revela que o Botafogo-PB tinha a cultura de subornar árbitros de futebol do estado para manipular jogos ao seu favor.

Foto: Voz da Torcida

O jogo citado no áudio é Botafogo-PB 3×1 Auto Esporte, em 2015: “Eu já joguei lá, mano. O Breno (Morais) lá paga tudo, mano. É maior várzea lá. E os cara se vende lá mesmo, mano. (…) É um esquema do c*** naquela Paraíba. Eles chegavam no atacante e dizia, já está tudo certo, dá um tapa e cai. E isso contra time pequeno, jogo que não precisava… o Botafogo-PB ia ganhar. Teve um jogo que a gente foi vice-campeão e aí a gente precisava ganhar para garantir vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, e ele chegou e disse que o juiz já está comprado já. (…) Na dúvida ele vai marcar para gente. Ali é f***, muito sujo, os caras são safados demais”.

A vitória do Belo deu o vice-campeonato paraibano ao time da estrela vermelha, o que lhe deu as vagas na Copa do Nordeste e Copa do Brasil de 2016. Na ocasião, Walter fez um gol e foram marcados dois pênaltis a favor do Belo (um convertido e outro não). O árbitro da partida era João Bosco Sátiro, que apitou o Botauto do último domingo (19).

Com o vazamento do áudio, a repercussão foi imensa na mídia local (inclusive a não especializada) e nas rodas de conversas dos torcedores dos times da Paraíba. Tal repercussão fez com que o zagueiro soltasse uma nota oficial, com auxílio de seu advogado, duvidando da veracidade do áudio, que ele tratou como “gravação clandestina ou montagem”.

Segundo o comunicado, o jogador ainda encaminhou todos os esclarecimentos e o áudio para o Sindicato de Atletas. Ele ainda conclui que nunca presenciou atos que “desabonasse a arbitragem e muito menos o meu ex-clube” e que tal fato é fruto de uma perseguição, tendo em vista que ele tem uma audiência trabalhista de uma ação contra o Botafogo-PB marcada para o próximo mês.