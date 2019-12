STJD pune presidente do Treze por dívida com atacante Saldanha

Depois de afastar a possibilidade do Treze de ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro por conta de uma dívida que o clube tem com o ex-atacante do time Saldanha, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o presidente Walter Cavalcanti Júnior pela situação.

Na terça-feira, em julgamento da 2ª Comissão Disciplinar do órgão, o dirigente máximo do Alvinegro recebeu suspensão de 90 dias.

Walter Júnior foi incurso no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por ter descumprido, como representante legal da equipe, uma determinação do STJD.

O mandatário trezeano foi suspenso porque o Galo não cumpriu com o acordo que o clube e Saldanha selaram.

Com isso, o presidente está impedido de representar legalmente o Treze por 90 dias. Se depois desse período o clube não tiver pago suas pendências trabalhistas com o ex-jogador alvinegro, Walter Júnior permanece suspenso até o pagamento da dívida.

O dirigente ainda foi multado em R$ 2 mil.

Em julho, Treze e Saldanha celebraram um acordo, que consista em o clube pagar o que devia ao atleta em três parcelas. O acordo não foi cumprido, o que levou o STJD a denunciar o Treze e o presidente do clube.