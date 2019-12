Sprint Triathlon e Travessia Dia do Marinheiro acontecem este fim de semana

O Sesc Paraíba realiza neste fim de semana dois eventos que movimentarão a cena esportiva da capital.

O Sprint Triathlon Sesc Paraíba e o Sesc Travessia Dia do Marinheiro acontecem nos dias 7 e 8 de dezembro, respectivamente.

O Triathlon tem largada às 8h, na orla da Praia do Cabo Branco, próximo à Fundação Casa José Américo. A competição contempla as categorias feminino e masculino de Sprint ou MTB (triatletas federados e atletas não federados), Paratriathlon, Revezamento, Comerciário, Militar e acima de 60 anos.

O Sprint Triathlon é composto pelas provas de natação (750m), ciclismo (20 km) e corrida (5 km).

A VII edição do Sesc Travessia Dia do Marinheiro acontece no domingo, dia 8. A concentração ocorre às 8h30 e a largada será às 10h da manhã, na Praia do Cabo Branco.

A atividade esportiva é dividida nas categorias Comerciário, Geral, Militar e Portadores de Necessidades Especiais e o percurso da travessia é de 2000 metros em mar aberto.

Para mais informações sobre o Sprint Triathlon Sesc, os interessados podem entrar em contato com a Federação de Triathlon da Paraíba pelo telefone (83) 98200-4208.

Para mais informações sobre a Travessia Dia do Marinheiro, os interessados podem entrar em contato com a Capitania dos Portos através do telefone (83) 3241-2805.