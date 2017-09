EM JOÃO PESSOA

Sprint Triathlon 2017 movimenta atletas na praia do Cabo Branco neste sábado

Neste sábado, 16, atletas de todo país se reúnem para participar do Sprint Triathlon Sesc Paraíba 2017. A largada será às 8h em frente à Fundação Casa de José Américo na praia do Cabo Branco na capital paraibana. A competição envolve 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros de corrida.

O evento esportivo conta com a participação de atletas nas categorias masculino e feminino de 14 a mais de 60 anos. Além da divisão por idade, o evento dispõe de outras cinco categorias: Militar, MTB, Comerciário, Revezamento e Paratriatlon.

Os cinco primeiros lugares gerais e o primeiro colocado em cada categoria vão receber troféus. Além disso, os três primeiros colocados em cada grupo serão agraciados com medalhas. Os resultados estarão disponíveis no site www.uptempo.com.br

A prova é considerada de alto nível pelos competidores por exigir técnica e esforço em alguns momentos do grande percurso. O diferencial do Sprint Triathlon Sesc Paraíba 2017 são as paisagens paradisíacas que acompanham os triatletas em cada etapa da competição.

Na noite desta sexta-feira, 15, a partir das 19h, os participantes se encontram no Auditório do Centro de Turismo e Lazer Sesc Cabo Branco (CTL) para participar do Congresso Técnico. Na ocasião, são apresentadas as regras e as questões técnicas do evento, como também serão entregues os kits de participação.

O evento é organizado pelo Sesc, pela Fecomércio-PB e pela Federação de Triathlon da Paraíba. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do Sprint Triathlon 2017 pelo número (83) 99616-9595. O CTL localiza-se na Avenida Cabo Branco, 2788, orla de João Pessoa.