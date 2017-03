DEVE DE CASA

Sport vence Boavista e segue na Copa do Brasil. Confira os outros resultados

Na noite desta quarta-feira, o Sport garantiu sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Jogando na Ilha do Retiro, a equipe superou o Boavista, do Rio de Janeiro, por 1 a 0, e segue viva no torneio. No primeiro confronto, o time pernambucano havia vencido por 3 a 0.

Apesar da vantagem confortável construída na partida de ida, o Sport estava disposto a fazer bonito na frente do torcedor. Aos 12 minutos do primeiro tempo, a equipe teve a primeira boa chance após bobeada do Boavista. André bateu forte, mas o goleiro Rafael salvou os visitantes. Quatro minutos mais tarde, Rogério mandou uma bomba, mas a bola acabou batendo no travessão, evitando o gol do Leão.

Aos 31, o Sport abriu o placar. Após cruzamento de Mena, a zaga do Boavista não afastou. A bola sobrou para Diego Souza, que, livre na direita, dominou e bateu cruzado para o gol, colocando os donos da casa em vantagem e complicando ainda mais a vida da equipe comandada por Joel Santana. O time pernambucano ainda teve a chance de ampliar na etapa inicial, mas André, na cara do gol, isolou.

foto: Divulgação

Com situação confortável no duelo, o Sport voltou para a segunda etapa administrando o resultado. Embora a equipe tivesse chances, o segundo gol não saía. Aos 19, Magrão salvou o Leão após defender uma cabeçada à queima roupa de Renato Silva.

A partir de então, o jogo ficou morno, e as equipes criaram poucas chances para alterar o marcador. Precisando de quatro gols para garantir a classificação, o Boavista pouco conseguiu fazer. Já o Sport confirmou o favoritismo e se classificou à próxima fase da Copa do Brasil.

Outros resultados: *Fluminense 3×2 Criciúma, *Cruzeiro 3×0 Murici, ABC 1×1 *São Paulo, Guripi-TO 1×0 Joinville* e *Internacional 3×0 Sampaio Correia

*Classificado