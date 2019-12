Sport Lagoa Seca surpreende e atropela Treze em pleno PV

O Sport Lagoa Seca não tomou conhecimento do Treze na tarde deste domingo (22).

Jogando em pleno estádio Presidente Vargas, o Carneiro surpreendeu e, jogando bem, venceu amistoso contra o Galo por 3 a 1.

Nino Paraíba, no primeiro tempo, Bruno Renan e Cláudio, na etapa complementar, anotaram os gols dos visitantes.

Coube ao lateral direito Gustavo, de pênalti, nos minutos finais, descontar para o Alvinegro.

Nas arquibancadas, notadamente no segundo tempo, quando o Sport Lagoa Seca já vencia o Treze, a torcida galista não poupou críticas ao time e principalmente aos diretores presentes. Os alvos dos apupos foram o presidente Walter Júnior e o diretor de futebol Ivandro Cunha Lima Neto.

As duas equipes ainda têm amistosos para realizar antes da estreia no Campeonato Paraibano 2020, que começa no dia 19 de janeiro.

O Treze vai enfrentar o Náutico em dois jogos no mês que vem, enquanto o Sport Lagoa Seca tem testes marcados com o Força e Luz e o Central de Caruaru.