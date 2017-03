RODADA

Sport goleia e fica perto da classificação na Copa do Nordeste

foto: Divulgação/Sport

Cinco jogos abriram a quinta rodada da Copa do Nordeste, nesse sábado. E quem se deu bem foi o Sport que venceu o Juazeirense, em casa, pelo placar de 5 a 0, na Ilha do Retiro e praticamente selou a sua classificação para às quartas de final do torneio regional.

Já no Clássico das Multidões, o CSA levou a melhor sobre o rival CRB e ainda segue vivo com chances de avançar na última rodada. Por outro lado, ABC está eliminado com uma rodada de antecedência.

Jogando em casa, o Sport não tomou conhecimento do Juazeirense e venceu a partida pelo placar de 5 a 0. Ronaldo Alvez de pênalti fez o primeiro gol, André (2x) e Rogério (também 2x) deu números finais a vitória.

A vitória deixa o Leão em situação confortável na tabela. Na primeira colocação do Grupo C, o time pernambucano tem 13 pontos e precisa apenas de um empate para confirmar a sua classificação, na próxima rodada. Já o Carrossel do Sertão, que está eliminado, segue em terceiro com três pontos.

RIVER BATE SAMPAIO

No outro jogo da chave, o River venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 0, no Estádio Lindolfo Monteiro. O único gol da partida foi marcada por Tety, no primeiro minuto do segundo tempo. Caso vença na próxima rodada, o time piauiense estará classificado. Por outro lado, a Bolivia Querida está eliminado.

Quem tropeçou e perdeu a chance de classificar ainda nesse sábado, foi o Fortaleza pelo Grupo B. Jogando na Arena Castelão, o time cearense empatou com o Altos, pelo placar de 1 a 1. Na próxima rodada, o time terá que vencer e torcer por alguns resultados para avançar.

Quem tropeçou e perdeu a chance de classificar ainda nesse sábado, foi o Fortaleza pelo Grupo B. Jogando na Arena Castelão, o time cearense empatou com o Altos. Na próxima rodada, o time terá que vencer e torcer por alguns resultados para avançar.