NA ILHA DO RETIRO

Sport e Ponte têm chances no fim, mas ficam no zero

foto: Divulgação/Sport

Sport e Ponte Preta se enfrentaram neste domingo, na Ilha do Retiro, abrindo suas participações no returno do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram sair do 0 a 0. Apesar das boas oportunidades, principalmente no segundo tempo, a rede teimou em não balançar em Recife, consolidando um empate sem gols na partida.

Com o empate, o Sport chegou aos 29 pontos e subiu para a quinta colocação, garantindo seu lugar no G6 até o término da rodada. Já a Ponte Preta foi para 24 pontos e ocupa a 14ª posição.

Ambas as equipes voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 16h(de Brasília). O Sport irá visitar o Cruzeiro, no Mineirão. Já a Ponte Preta recebe o Botafogo, no Moisés Lucarelli.