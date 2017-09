TAPETÃO

Sport Campina aciona Justiça Desportiva e quer vaga da Desportiva Guarabira

Alegando que a Desportiva Guarabira disputou a Segunda Divisão sem apresentar as Certidões Negativas de Débito, fato que é proibido pelo artigo 16 do regulamento do campeonato, o Sport Campina entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Paraíba pedindo que o time do brejo seja eliminado do torneio.

Foto: Ascom / Desportiva Guarabira

Depois de ser derrotado nas duas partidas das semifinais – por 2 a 1 em casa e 3 a 0 fora -, o Carneiro se movimenta nos bastidores para que, caso a equipe de Guarabira seja punida, ficar com a vaga na final do certame, além de herdar seu lugar na elite do futebol do estado em 2018.

O regulamento da segunda divisão diz que caso o time que jogue sem quitar suas dívidas com a União e o FGTS, pode ser punido com a exclusão do torneio, e também fica proibido de participar da edição seguinte da divisão de acesso.

É mais um imbróglio que deixa a Segundona em aberto. A competição já está paralisada devido ao adiamento da segunda partida das semifinais entre São Paulo Crystal e Nacional de Patos. A decisão a respeito da nova data deve sair ainda nesta segunda-feira (18), quando ocorrerá uma reunião entre os clubes, Federação Paraibana de Futebol e Ministério Público.